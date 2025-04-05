Легенды армии: Раскрыт секрет бесстрашия российских спецназовцев и десантников

Для воспитания настоящих воинов, готовых бесстрашно идти вперёд, необходим коллектив и «некое бессознательное коллективное». Как заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, подразделения спецназа или ВДВ лучше воюют, потому что бойцы чувствуют сопричастность и натаскивают друг друга.

«Отступить перед лицом товарищей очень сложно, потому что ты живёшь с ними каждый день. Ты видишь доблесть людей, которые ушли вперёд, кто-то не вернулся. Ты видишь, когда люди жертвуют собой, чтобы спасти других», — подчеркнул политолог в эфире радио Sputnik.