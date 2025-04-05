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5 апреля, 06:51

Легенды армии: Раскрыт секрет бесстрашия российских спецназовцев и десантников

Политолог Клинцевич: Настоящих воинов можно воспитать только в коллективе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для воспитания настоящих воинов, готовых бесстрашно идти вперёд, необходим коллектив и «некое бессознательное коллективное». Как заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, подразделения спецназа или ВДВ лучше воюют, потому что бойцы чувствуют сопричастность и натаскивают друг друга.

«Отступить перед лицом товарищей очень сложно, потому что ты живёшь с ними каждый день. Ты видишь доблесть людей, которые ушли вперёд, кто-то не вернулся. Ты видишь, когда люди жертвуют собой, чтобы спасти других», — подчеркнул политолог в эфире радио Sputnik.

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Российские солдаты СВО неоднократно демонстрировали мужество и героизм в ходе СВО. Так, ранее боец ВС РФ рассказал, как 30 километров нёс на себе двух раненых товарищей, хотя и сам был ранен. Особого внимания заслуживает и история бойца с позывным Механик, который неделю полз к своим с раздробленной ногой.

Борис Эльфанд
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