Священник раскрыл отношение Русской церкви к пластическим операциям
Священник Островский выступил против пластических операций под влиянием моды
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Иерей Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Московской области Павел Островский заявил, что РПЦ положительно относится к пластическим и косметическим операциям, сделанным в медицинских целях, то есть когда человек скрывает последствия ожога или проблем с кожей. В то же время он выступил против хирургических манипуляций ради моды.
«Но когда человек под влиянием моды делает операции, это плохо, потому что он ведётся на обман. Ни одна операция не может изменить нутро человека», — подчеркнул священник в эфире радио Sputnik.
Ранее Life.ru сообщил, что женщина умерла после пластической операции в петербургской клинике. Пациентка не жаловалась на плохое самочувствие, однако на следующие сутки после операции скончалась в тяжёлом состоянии. Похожая трагедия произошла и в Уфе, где пациентка умерла после операции по подтяжке живота.