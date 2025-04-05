Священник раскрыл отношение Русской церкви к пластическим операциям

Иерей Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Московской области Павел Островский заявил, что РПЦ положительно относится к пластическим и косметическим операциям, сделанным в медицинских целях, то есть когда человек скрывает последствия ожога или проблем с кожей. В то же время он выступил против хирургических манипуляций ради моды.

«Но когда человек под влиянием моды делает операции, это плохо, потому что он ведётся на обман. Ни одна операция не может изменить нутро человека», — подчеркнул священник в эфире радио Sputnik.