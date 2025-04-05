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5 апреля, 09:48

Nintendo экстренно отложила предзаказы Switch 2 из-за Трампа

NHK: Компания Nintendo отложила старт предзаказов на Switch 2 в США из-за пошлин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / REDPIXEL.PL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / REDPIXEL.PL

Японская компания Nintendo, которая специализируется на создании видеоигр и игровых систем, отложила старт предзаказов на новую приставку Switch 2 для пользователей из США из-за сложившейся ситуации с пошлинами, введёнными администрацией президента Дональда Трампа.

По информации японского общественного телевидения (NHK), компания изначально планировала открыть предзаказ для всех пользователей 9 апреля, но теперь американским пользователям придется подождать до лучших времён.

Представители американского подразделения Nintendo заявили, что им нужно время, чтобы «оценить потенциальное влияние пошлин и меняющееся состояние рынка».

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Напомним, ранее 3 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары. Лидер США заявил, что этот шаг приведёт к эре процветания страны. Примечательно, что в списке стран нет России и Белоруссии, однако для Украины предусмотрена базовая ставка в 10%.

Ольга Сливченко
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