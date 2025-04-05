Nintendo экстренно отложила предзаказы Switch 2 из-за Трампа

Японская компания Nintendo, которая специализируется на создании видеоигр и игровых систем, отложила старт предзаказов на новую приставку Switch 2 для пользователей из США из-за сложившейся ситуации с пошлинами, введёнными администрацией президента Дональда Трампа.

По информации японского общественного телевидения (NHK), компания изначально планировала открыть предзаказ для всех пользователей 9 апреля, но теперь американским пользователям придется подождать до лучших времён.

Представители американского подразделения Nintendo заявили, что им нужно время, чтобы «оценить потенциальное влияние пошлин и меняющееся состояние рынка».