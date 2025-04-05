Nintendo экстренно отложила предзаказы Switch 2 из-за Трампа
NHK: Компания Nintendo отложила старт предзаказов на Switch 2 в США из-за пошлин
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / REDPIXEL.PL
Японская компания Nintendo, которая специализируется на создании видеоигр и игровых систем, отложила старт предзаказов на новую приставку Switch 2 для пользователей из США из-за сложившейся ситуации с пошлинами, введёнными администрацией президента Дональда Трампа.
По информации японского общественного телевидения (NHK), компания изначально планировала открыть предзаказ для всех пользователей 9 апреля, но теперь американским пользователям придется подождать до лучших времён.
Представители американского подразделения Nintendo заявили, что им нужно время, чтобы «оценить потенциальное влияние пошлин и меняющееся состояние рынка».
Напомним, ранее 3 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары. Лидер США заявил, что этот шаг приведёт к эре процветания страны. Примечательно, что в списке стран нет России и Белоруссии, однако для Украины предусмотрена базовая ставка в 10%.