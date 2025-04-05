В Белоруссии из-за взрыва боеприпаса погиб подросток
В Белоруссии из-за взрыва боеприпаса погиб ребёнок. Фото © Пресс-служба СК Белоруссии
В Брестском районе Белоруссии в результате взрыва боеприпаса погиб подросток. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.
«Вчера вечером в агрогородке Страдечь на дворовой территории произошёл взрыв неустановленного боеприпаса. В зоне поражения оказались мужчина и его внуки (14 и 15 лет)», — говорится в сообщении СК.
Один из подростков погиб от полученных травм, в то время как пенсионеру и другому ребёнку была оказана медицинская помощь. В Следственном комитете уточнили, что при осмотре места происшествия следователи нашли корпус боеприпаса среди металлического мусора во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 (незаконные действия со взрывчатыми веществами).
А ранее Life.ru сообщал, что в квартире двухэтажного дома в селе Вперёд Давлекановского района Башкортостана случился пожар. Внутри помещения в этот момент находились пятеро детей: 5-летние близнецы-девочки, 3-летние близнецы-мальчики, 7-летняя девочка. Кроме того, там ночевал сожитель матери детей. Все находившиеся в квартире погибли. СК возбудил уголовное дело.