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5 апреля, 09:40

В Белоруссии из-за взрыва боеприпаса погиб подросток

В Белоруссии из-за взрыва боеприпаса погиб ребёнок. Фото © Пресс-служба СК Белоруссии

В Белоруссии из-за взрыва боеприпаса погиб ребёнок. Фото © Пресс-служба СК Белоруссии

В Брестском районе Белоруссии в результате взрыва боеприпаса погиб подросток. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

«Вчера вечером в агрогородке Страдечь на дворовой территории произошёл взрыв неустановленного боеприпаса. В зоне поражения оказались мужчина и его внуки (14 и 15 лет)», — говорится в сообщении СК.

Один из подростков погиб от полученных травм, в то время как пенсионеру и другому ребёнку была оказана медицинская помощь. В Следственном комитете уточнили, что при осмотре места происшествия следователи нашли корпус боеприпаса среди металлического мусора во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 (незаконные действия со взрывчатыми веществами).

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А ранее Life.ru сообщал, что в квартире двухэтажного дома в селе Вперёд Давлекановского района Башкортостана случился пожар. Внутри помещения в этот момент находились пятеро детей: 5-летние близнецы-девочки, 3-летние близнецы-мальчики, 7-летняя девочка. Кроме того, там ночевал сожитель матери детей. Все находившиеся в квартире погибли. СК возбудил уголовное дело.

Александра Мышляева
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