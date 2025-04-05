«Дорогой, я верю в тебя!» Переговорщик Путина хочет видеть бывшего посла США миротворцем
Глава РФПИ Дмитриев призвал экс-посла США в РФ Макфола быть миротворцем
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал экс-посла США в России Майкла Макфола выступить в роли миротворца и выразил уверенность в его способности это сделать. Он объяснил на своей странице в соцсети X, что представителю Штатов не стоит играть за глубинное государство.
«Дорогой Майк, я верю в тебя. Ты можешь перестать быть игроком глубинного государства (или «профессионального государства», как тебе больше нравится). Оставь свои нереалистичные скучные мантры — начни предлагать реалистичные решения. Будь миротворцем», — написал он, отвечая на публикацию Макфола о предложении «перестать преувеличивать угрозы о третьей мировой» и признаться якобы в желании «подкупить США экономическими сделками».
Кроме того, Дмитриев не исключил, что представители «глубинного государства» могут взять пример с Макфола и действовать по такому же принципу.
Напомним, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев провёл 2–3 апреля встречи в Вашингтоне с представителями американской администрации по поручению президента Владимира Путина. По итогам встреч он заявил, что США смогли предотвратить начало третьей мировой войны, как только на пост главы Штатов вступил Дональд Трамп. Кроме того, он отметил существенный прогресс в решении украинского конфликта.