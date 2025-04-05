«Дорогой, я верю в тебя!» Переговорщик Путина хочет видеть бывшего посла США миротворцем

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал экс-посла США в России Майкла Макфола выступить в роли миротворца и выразил уверенность в его способности это сделать. Он объяснил на своей странице в соцсети X, что представителю Штатов не стоит играть за глубинное государство.

«Дорогой Майк, я верю в тебя. Ты можешь перестать быть игроком глубинного государства (или «профессионального государства», как тебе больше нравится). Оставь свои нереалистичные скучные мантры — начни предлагать реалистичные решения. Будь миротворцем», — написал он, отвечая на публикацию Макфола о предложении «перестать преувеличивать угрозы о третьей мировой» и признаться якобы в желании «подкупить США экономическими сделками».

Кроме того, Дмитриев не исключил, что представители «глубинного государства» могут взять пример с Макфола и действовать по такому же принципу.