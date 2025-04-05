Появилось жуткое видео из подвала, где убийца прятал тело ульяновской школьницы

Жуткое видео публикует СК РФ. На кадрах тот самый подвал, куда после жестокой расправы 15-летний подросток скинул тело своей 14-летней знакомой, которую забил топором. Ульяновские следователи продолжают работать на месте происшествия.

«Следственными органами СК России по Ульяновской области продолжается расследование уголовного дела по факту совершения разбойного нападения и убийства малолетней в одном из населённых пунктов Тереньгульского района Ульяновской области (ч.3 ст.162, п.п. «в,з» ч. 2 ст.105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Напомним, что о трагедии в Ульяновской области стало известно 4 апреля. Девочка осталась дома одна, пока её мать ночевала у друга. Наутро она не ответила на звонки. Знакомая её мамы пришла проверить школьницу и обнаружила её тело в подвале. Сейчас следователи продолжают проводить расследование. По подозрению в расправе задержаны два человека.