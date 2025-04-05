Дрон нарисовал в небе над Сахалином восьмёрку и клюшку в честь рекорда Овечкина

Полёт беспилотника в районе дронопорта «Пушистый» был организован АО «ГЛОНАСС» совместно с компанией «Аврора БАС», а трекер дрона, подключённый к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», позволил в реальном времени отобразить его траекторию в виде рисунка.

Полёт дрона приурочили к тому, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 894-ю шайбу во время встречи против «Чикаго Блэкхокс» в матче НХЛ. Таким образом, он сравнялся с легендарным канадским снайпером Уэйном Гретцки по забитым голам. Тот, к слову, в этот момент находился на трибунах и следил за игрой. Сам российский спортсмен уже обратился к семье и фанатам со словами признательности за их поддержку.