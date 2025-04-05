«Знаю, что следят»: Овечкин передал привет россиянам после триумфального матча
Овечкин поблагодарил россиян за поддержку после повторения рекорда Гретцки
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил своих соотечественников за поддержку во время триумфального матча с «Чикаго». Спортсмен заявил на пресс-конференции, что знает о преданности российских болельщиков и уверен, что на родине гордятся его успехами.
«Я знаю, что в России за этим внимательно следят, и мне очень приятно, что удалось это сделать. Спасибо всем за поддержку», — сказал Александр.
Следующий матч «Вашингтона» с участием Овечкина пройдёт на выезде 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс». До завершения регулярного чемпионата НХЛ команде предстоит провести ещё шесть игр.
Напомним, что сегодня утром Овечкин забил свою 894-ю шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс» в НХЛ. Благодаря этому он сравнялся по количеству голов с легендарным канадским нападающим Уэйном Гретцки, который в этот момент находился на трибунах и наблюдал за игрой. Овечкин уже выразил благодарность своей семье за их поддержку.