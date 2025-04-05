«Знаю, что следят»: Овечкин передал привет россиянам после триумфального матча

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил своих соотечественников за поддержку во время триумфального матча с «Чикаго». Спортсмен заявил на пресс-конференции, что знает о преданности российских болельщиков и уверен, что на родине гордятся его успехами.

«Я знаю, что в России за этим внимательно следят, и мне очень приятно, что удалось это сделать. Спасибо всем за поддержку», — сказал Александр.

Следующий матч «Вашингтона» с участием Овечкина пройдёт на выезде 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс». До завершения регулярного чемпионата НХЛ команде предстоит провести ещё шесть игр.