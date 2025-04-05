«Старая Америка не вернётся»: В ЕП заявили о новом миропорядке из-за Трампа
Глава фракции ЕП Вебер: Новый миропорядок возник из-за политики Трампа
Новый мировой порядок появился в результате значительных изменений во внешней политике США. Об этом заявил Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европейского парламента — Европейской народной партии (ЕНП).
«Администрация Трампа ставит под сомнение фундаментальные понятия, и это без всякой причины. И я также боюсь, что старая Америка больше не вернётся. Мы живём в новом мировом порядке. Трамп рассматривает нас как противников — это как раз то, что демонстрирует его таможенная политика», — отметил он в интервью Funke.
Он охарактеризовал день введения высоких импортных пошлин в США как «чёрный день» и «значительную потерю» для президента. Тем не менее политик отметил, что Евросоюз «не позволяет Трампу доминировать», что является экономическим плюсом для США. Вебер предложил ЕС взять инициативу в свои руки и заключить «антитрамповские торговые соглашения» с другими странами.
Напомним, ранее он объявил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары. Таблицу с тарифами глава Штатов назвал «Декларацией экономической независимости». К слову, в списке нет России и Белоруссии, потому что, по мнению хозяина Овального кабинета, против Москвы и Минска введено и так много ограничений. Однако для Украины предусмотрена базовая ставка в 10%.
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