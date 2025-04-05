«Старая Америка не вернётся»: В ЕП заявили о новом миропорядке из-за Трампа

«Администрация Трампа ставит под сомнение фундаментальные понятия, и это без всякой причины. И я также боюсь, что старая Америка больше не вернётся. Мы живём в новом мировом порядке. Трамп рассматривает нас как противников — это как раз то, что демонстрирует его таможенная политика», — отметил он в интервью Funke.