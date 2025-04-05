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5 апреля, 06:55

«Будут погребены все планы»: Стало известно о безвыходном положении Трампа

Аналитик Беляев: Трамп при введении пошлин был в безвыходном положении

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Президент США Дональд Трамп при введении новых таможенных пошлин был в безвыходном положении, полагает финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, политик сегодня вынужден решать проблему с американским долгом.

«У него практически безвыходное положение с долгом США. Ему нужно откуда-то доставать средства, сейчас это задача номер один. Если этот долг обвалится, то под ним будут погребены все остальные планы Трампа», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт также подчеркнул, что доллар, подешевевший после введения пошлин, через некоторое время сможет вернуть прежние позиции.

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Обошёлся без формул: Трамп требовал огромных чисел при разработке торговых пошлин

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары. Таблицу с тарифами он назвал «Декларацией экономической независимости». Примечательно, что в списке стран нет России и Белоруссии, однако для Украины предусмотрена базовая ставка в 10%.

Борис Эльфанд
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