«Будут погребены все планы»: Стало известно о безвыходном положении Трампа

Президент США Дональд Трамп при введении новых таможенных пошлин был в безвыходном положении, полагает финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, политик сегодня вынужден решать проблему с американским долгом.

«У него практически безвыходное положение с долгом США. Ему нужно откуда-то доставать средства, сейчас это задача номер один. Если этот долг обвалится, то под ним будут погребены все остальные планы Трампа», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».