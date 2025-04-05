«Будут погребены все планы»: Стало известно о безвыходном положении Трампа
Аналитик Беляев: Трамп при введении пошлин был в безвыходном положении
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Президент США Дональд Трамп при введении новых таможенных пошлин был в безвыходном положении, полагает финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, политик сегодня вынужден решать проблему с американским долгом.
«У него практически безвыходное положение с долгом США. Ему нужно откуда-то доставать средства, сейчас это задача номер один. Если этот долг обвалится, то под ним будут погребены все остальные планы Трампа», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
Эксперт также подчеркнул, что доллар, подешевевший после введения пошлин, через некоторое время сможет вернуть прежние позиции.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары. Таблицу с тарифами он назвал «Декларацией экономической независимости». Примечательно, что в списке стран нет России и Белоруссии, однако для Украины предусмотрена базовая ставка в 10%.