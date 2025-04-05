«Не может быть победителя»: Китай призвал Трампа закончить торговую войну

Китай настоятельно призывает Соединённые Штаты отказаться от односторонних тарифов и решать торговые конфликты посредством диалога, поскольку в торговых войнах не может быть победителей. Об этом заявил посол Китая в Турции Цзян Сюэбин.

Дипломат осудил протекционистские меры США, отметив, что Китай готов защищать свои интересы соответствующими средствами. Он также подчеркнул, что давление и угрозы в отношениях с Пекином недопустимы, и призвал к равноправному диалогу для разрешения торговых разногласий.

«Китай категорически против таких действий и готов принять ответные меры для защиты своих прав и интересов. Тарифные и торговые войны противоречат историческим тенденциям и экономическим принципам, и в них не может быть победителей», — отметил Цзян Сюэбин, передаёт Anadolu.