«Не может быть победителя»: Китай призвал Трампа закончить торговую войну
Посол КНР: Китай призывает США решить торговые споры через диалог
Китай настоятельно призывает Соединённые Штаты отказаться от односторонних тарифов и решать торговые конфликты посредством диалога, поскольку в торговых войнах не может быть победителей. Об этом заявил посол Китая в Турции Цзян Сюэбин.
Дипломат осудил протекционистские меры США, отметив, что Китай готов защищать свои интересы соответствующими средствами. Он также подчеркнул, что давление и угрозы в отношениях с Пекином недопустимы, и призвал к равноправному диалогу для разрешения торговых разногласий.
«Китай категорически против таких действий и готов принять ответные меры для защиты своих прав и интересов. Тарифные и торговые войны противоречат историческим тенденциям и экономическим принципам, и в них не может быть победителей», — отметил Цзян Сюэбин, передаёт Anadolu.
Напомним, 2 апреля США ввели новые пошлины. Теперь ставка составляет 10% на все импортируемые товары. Однако для некоторых стран её подняли ещё выше. Так, 34% теперь должен платить Китай. Однако в КНР решили не терпеть вброс Трампа и обложили весь импорт из США пошлинами в 34%.
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