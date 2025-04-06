Россиянам стали доступны нейрочипы Илона Маска

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском в 2016 году, значительно расширила программу набора добровольцев для тестирования своих нейроимплантов. Если ранее возможность участия была доступна только гражданам США, Канады и Великобритании, то теперь заявки принимаются от людей со всего мира.

В официальном заявлении компании, опубликованном в социальной сети X, уточняется, что особый интерес представляют пациенты с параличом конечностей, желающие испытать инновационный способ взаимодействия с компьютером при помощи силы мысли.