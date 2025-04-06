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5 апреля, 22:59

Россиянам стали доступны нейрочипы Илона Маска

Компания Илона Маска начала поиск добровольцев для вживления нейрочипа в мозг

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском в 2016 году, значительно расширила программу набора добровольцев для тестирования своих нейроимплантов. Если ранее возможность участия была доступна только гражданам США, Канады и Великобритании, то теперь заявки принимаются от людей со всего мира.

В официальном заявлении компании, опубликованном в социальной сети X, уточняется, что особый интерес представляют пациенты с параличом конечностей, желающие испытать инновационный способ взаимодействия с компьютером при помощи силы мысли.

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Разработка нейрочипов остаётся ключевым направлением деятельности Neuralink. За последний год компания провела три успешные операции по вживлению нейрочипов: первая состоялась в начале 2024 года, вторая — в августе, а третья — в январе 2025 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Артём Гапоненко
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