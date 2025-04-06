Не столь яркие эмоции: Сафонов раскрыл цель ПСЖ после досрочного чемпионства во Франции

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов рассказал о настроениях в команде после досрочного завоевания титула чемпионов Франции. За победой команды в игре с «Анже», принесшей титул, россиянин наблюдал со скамейки, уступив место в воротах Джанлуиджи Доннарумме.

Россиянин отметил, что этот день стал важным этапом в его карьере, хотя эмоции оказались не столь яркими, как можно было ожидать. По его словам, это может быть связано с отсутствием серьёзной конкуренции в чемпионате в этом сезоне.

«Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие – нужно работать», — написал голкипер в своём телеграм-канале.