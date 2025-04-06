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5 апреля, 23:45

Не столь яркие эмоции: Сафонов раскрыл цель ПСЖ после досрочного чемпионства во Франции

Сафонов: Футболисты ПСЖ хотят выиграть ещё несколько трофеев в этом сезоне

Матвей Сафонов. Обложка © Соцсети Матвея Сафонова

Матвей Сафонов. Обложка © Соцсети Матвея Сафонова

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов рассказал о настроениях в команде после досрочного завоевания титула чемпионов Франции. За победой команды в игре с «Анже», принесшей титул, россиянин наблюдал со скамейки, уступив место в воротах Джанлуиджи Доннарумме.

Россиянин отметил, что этот день стал важным этапом в его карьере, хотя эмоции оказались не столь яркими, как можно было ожидать. По его словам, это может быть связано с отсутствием серьёзной конкуренции в чемпионате в этом сезоне.

«Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие – нужно работать», — написал голкипер в своём телеграм-канале.

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Напомним, что в личной жизни 24-летнего вратаря также недавно произошло радостное событие — он официально оформил брак со стендап-комиком Мариной Кондратюк. Молодая пара поделилась с поклонниками моментами своего счастья в социальных сетях.

Артём Гапоненко
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