Западные партнёры Украины выражают серьёзную обеспокоенность возможной утратой Киевом контроля над стратегически важными месторождениями полезных ископаемых. Об этом пишет газета Politico.

Анонимный чиновник заявил, что Украина обладает ценными полезными ресурсами, такими как титан и уран, и если Россия получит их, это «станет катастрофой для союзников Киева».

В контексте этих опасений обсуждается предложенный США договор о распределении природных ресурсов Украины. Согласно документу, Вашингтон получал бы контроль над украинскими месторождениями нефти, газа и других полезных ископаемых. Как подчёркивает издание, соглашение могло бы обезопасить Незалежную.