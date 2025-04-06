Запад боится, что Украина потеряет контроль над стратегическими ресурсами
Politico: Союзники боятся потери Киевом контроля над редкоземельными ресурсами
Запад боится потери Киевом контроля над редкоземельными ресурсами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny_V
Западные партнёры Украины выражают серьёзную обеспокоенность возможной утратой Киевом контроля над стратегически важными месторождениями полезных ископаемых. Об этом пишет газета Politico.
Анонимный чиновник заявил, что Украина обладает ценными полезными ресурсами, такими как титан и уран, и если Россия получит их, это «станет катастрофой для союзников Киева».
В контексте этих опасений обсуждается предложенный США договор о распределении природных ресурсов Украины. Согласно документу, Вашингтон получал бы контроль над украинскими месторождениями нефти, газа и других полезных ископаемых. Как подчёркивает издание, соглашение могло бы обезопасить Незалежную.
Ранее власти США предостерегли главу киевского режима Владимира Зеленского о возможных «серьёзных последствиях», если он решит не подписывать предложенное соглашение. Соединённые Штаты, которые ранее проявляли интерес к редкоземельным ресурсам Украины, теперь стремятся извлечь выгоду из более обширного спектра экономических активов страны, что может подтолкнуть Киев к отказу от сделки.