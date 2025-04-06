Британцев призвали собрать «набор для выживания» на трое суток

Британским семьям порекомендовали обзавестись специальным 72-часовым «набором для выживания» из-за возможных действий России. Об этом сообщает Daily Mail.

«Советники по безопасности предупредили, что из-за опасений о действиях России с целью саботажа британских энергетических трубопроводов семьям следует запастись 72-часовым «набором для выживания», — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что в набор для выживания в обязательном порядке должны входить: вода, непортящиеся продукты питания, медикаменты, радиоприёмник, работающий на батарейках, а также фонарик, документы, швейцарский нож.

В материале также поясняется, что в Великобритании на данный момент закрывается множество угольных электростанций в пользу сохранения экологии, из-за чего стране приходится переходить на зарубежные поставки газа и электроэнергии. На данный момент практически 40% газа поступает из Норвегии.

При этом угрозы со стороны России объясняют тем, что в последние месяцы был обнаружен один из российских кораблей «Янтарь», который якобы наносил на карту важнейшую подводную инфраструктуру Великобритании в Северном море. Поэтому у местных властей есть опасения, что русские планируют диверсионную операцию.

Напомним, ранее под пристальным вниманием британских властей оказалось российское океанографическое судно «Янтарь». МО Соединённого Королевства направило следить за кораблём подводную лодку, самолёт ВВС, фрегат HMS Somerset и морской патрульный корабль HMS Tyne.