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6 апреля, 06:11

Британцев призвали собрать «набор для выживания» на трое суток

Daily Mail: Британцев призвали собрать «набор для выживания» из-за угрозы России

Власти Великобритании предупреждают местных жителей о подготовке набора для выживания. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Власти Великобритании предупреждают местных жителей о подготовке набора для выживания. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Британским семьям порекомендовали обзавестись специальным 72-часовым «набором для выживания» из-за возможных действий России. Об этом сообщает Daily Mail.

«Советники по безопасности предупредили, что из-за опасений о действиях России с целью саботажа британских энергетических трубопроводов семьям следует запастись 72-часовым «набором для выживания», — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что в набор для выживания в обязательном порядке должны входить: вода, непортящиеся продукты питания, медикаменты, радиоприёмник, работающий на батарейках, а также фонарик, документы, швейцарский нож.

В материале также поясняется, что в Великобритании на данный момент закрывается множество угольных электростанций в пользу сохранения экологии, из-за чего стране приходится переходить на зарубежные поставки газа и электроэнергии. На данный момент практически 40% газа поступает из Норвегии.

При этом угрозы со стороны России объясняют тем, что в последние месяцы был обнаружен один из российских кораблей «Янтарь», который якобы наносил на карту важнейшую подводную инфраструктуру Великобритании в Северном море. Поэтому у местных властей есть опасения, что русские планируют диверсионную операцию.

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Напомним, ранее под пристальным вниманием британских властей оказалось российское океанографическое судно «Янтарь». МО Соединённого Королевства направило следить за кораблём подводную лодку, самолёт ВВС, фрегат HMS Somerset и морской патрульный корабль HMS Tyne.

Однако не только власти Великобритании запугивают местное население эфемерной угрозой со стороны России. Ранее похожие сообщения получали граждане Германии, которым сообщают о «российском нападении» в СМИ. Кроме того, в обычных продуктовых магазинах Германии начали продавать комплекты для чрезвычайных ситуаций, включая противогазы и костюмы химзащиты.

Мария Любицкая
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