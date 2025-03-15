«Людям промывают мозги»: В Германии рассказали о подготовке населения к войне с РФ

В странах Европы, в частности, в Германии ведётся подготовка общественного мнения к некой войне с Россией, как это было во времена незадолго до Первой мировой войны. Однако причин ожидать «российское нападение» нет, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Людям промывают мозги, но не через одно СМИ, как тогда (в Германии перед Первой мировой. — Прим. Life.ru). Теперь у нас 50 каналов и три тысячи газет, которые говорят одно и то же, будто Россия завтра начнёт войну и придёт нас оккупировать», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

Эксперт отметил, что в обычных продуктовых магазинах Германии начали продавать комплекты для чрезвычайных ситуаций, включая противогазы и костюмы химзащиты. Также на продажу в стране регулярно выставляются бункеры, которые можно разместить под домом, чтобы пережить ядерный взрыв. При этом Нимайер считает, что говорить о войне с Россией невозможно и никаких реальных признаков якобы готовящегося «нападения» нет.