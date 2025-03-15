«Людям промывают мозги»: В Германии рассказали о подготовке населения к войне с РФ
Немецкий политик Нимайер: В Европе готовят общество к войне с РФ
В странах Европы, в частности, в Германии ведётся подготовка общественного мнения к некой войне с Россией, как это было во времена незадолго до Первой мировой войны. Однако причин ожидать «российское нападение» нет, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Людям промывают мозги, но не через одно СМИ, как тогда (в Германии перед Первой мировой. — Прим. Life.ru). Теперь у нас 50 каналов и три тысячи газет, которые говорят одно и то же, будто Россия завтра начнёт войну и придёт нас оккупировать», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».
Эксперт отметил, что в обычных продуктовых магазинах Германии начали продавать комплекты для чрезвычайных ситуаций, включая противогазы и костюмы химзащиты. Также на продажу в стране регулярно выставляются бункеры, которые можно разместить под домом, чтобы пережить ядерный взрыв. При этом Нимайер считает, что говорить о войне с Россией невозможно и никаких реальных признаков якобы готовящегося «нападения» нет.
«Нельзя назвать ни одной причины для нападения России на нас. Такого в принципе не было, даже если мы взглянем на последние 300 лет», — подчеркнул политик.
В качестве примера ещё одной страны, проводящей провокационную политику в отношении России, можно взять Францию. Недавно президент республики Эмманюэль Макрон назвал РФ главной угрозой для государства и остальной Европы. На основании этого умозаключения он призвал распространить защиту французского ядерного арсенала на все страны Евросоюза. Правда эксперты считают, что это всего лишь громкие слова.
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