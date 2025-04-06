Сталкеры пробрались на гигантский склад техники НАТО в Бельгии и сняли его на видео

Бельгийские любители заброшенных мест проникли на территорию крупного хранилища бронетехники, принадлежащего Oip Land Systems, и сняли там впечатляющий ролик. Он распространился в социальных сетях.

Склад бронетехники НАТО. Видео © X / kwasektomasz

В просторном ангаре они обнаружили целую коллекцию машин: голландские бронетранспортёры YPR-765, немецкие зенитные установки Gepard и австрийские лёгкие танки K-105 Kürassier, некоторые из которых несли следы службы в Косово под эгидой KFOR.

Напомним, что эта компания — часть бельгийско-израильского военно-космического холдинга. В позапрошлом году Киев запросил у Oip Land Systems поставку Gepard для нужд ВСУ, но получил отказ: бельгийцы сослались на то, что техника находится в неудовлетворительном состоянии.