Сталкеры пробрались на гигантский склад техники НАТО в Бельгии и сняли его на видео
В Бельгии сняли на видео огромный склад бронетехники НАТО
Склад бронетехники НАТО. Обложка © X / kwasektomasz
Бельгийские любители заброшенных мест проникли на территорию крупного хранилища бронетехники, принадлежащего Oip Land Systems, и сняли там впечатляющий ролик. Он распространился в социальных сетях.
Склад бронетехники НАТО. Видео © X / kwasektomasz
В просторном ангаре они обнаружили целую коллекцию машин: голландские бронетранспортёры YPR-765, немецкие зенитные установки Gepard и австрийские лёгкие танки K-105 Kürassier, некоторые из которых несли следы службы в Косово под эгидой KFOR.
Напомним, что эта компания — часть бельгийско-израильского военно-космического холдинга. В позапрошлом году Киев запросил у Oip Land Systems поставку Gepard для нужд ВСУ, но получил отказ: бельгийцы сослались на то, что техника находится в неудовлетворительном состоянии.
Западная техника, поставляемая Киеву партнёрами, является законной целью для российской армии. Накануне российские войска успешно поразили объекты военной инфраструктуры, включая аэродром и склады боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежащие Украине. Также наши парни разгромили места проведения совещаний с командирами соединений и западными инструкторами. Объект находился в одном из ресторанов города Кривой Рог. В итоге противник потерял до 85 солдат и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.