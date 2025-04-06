Путин назвал святителя Тихона примером твёрдости духа и самоотречения
Патриарх Тихон (1917-1925). Обложка © Wikipedia
Президент России Владимир Путин обратился к участникам мероприятий, организованных по случаю 100-летия преставления Патриарха Московского и всея Руси Тихона. В обращении российский лидер упоминает, что святитель запомнился как деятельный архипастырь, заботящийся о сохранении традиций и канонов православной церкви. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья!... Православные люди запомнили святителя Тихона деятельным архипастырем, заботящимся о сохранении традиций и канонов православной церкви, мудрым и сострадательным наставником, всегда готовым прийти им на помощь. И канонизация на Архиерейском соборе РПЦ в 1989 году стала признанием его выдающихся церковных и общественных заслуг», — говорится в телеграмме.
Сто лет со дня представления святого Патриарха Тихона отмечается 7 апреля. Он, как отметил президент РФ, возглавил русскую православную церковь в один из сложнейших для страны периодов (с 1917 по 1925). Патриарх достойно снёс все гонения и притеснения, продемонстрировал твёрдость духа и пример беззаветного служения Отечеству и своему народу, заявил Путин.
Российский лидер также уточнил, что вклад священнослужителей в продвижение и укрепление нравственных идеалов в обществе высоко ценится в стране. Глава государства также подчеркнул, что призыв к милосердию и всеобщей поддержке крайне важен для наших героев, сражающихся за правое дело.
А ранее Life.ru сообщал, что схиархимандрит Илий скончался в ночь на 15 марта в возрасте 93 лет. С конца 1980-х годов он исполнял роль духовника «Оптиной пустыни», способствуя восстановлению монастыря после 65-летнего запустения. В 2010 году он был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 18 марта Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни.