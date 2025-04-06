Путин назвал святителя Тихона примером твёрдости духа и самоотречения

Президент России Владимир Путин обратился к участникам мероприятий, организованных по случаю 100-летия преставления Патриарха Московского и всея Руси Тихона. В обращении российский лидер упоминает, что святитель запомнился как деятельный архипастырь, заботящийся о сохранении традиций и канонов православной церкви. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья!... Православные люди запомнили святителя Тихона деятельным архипастырем, заботящимся о сохранении традиций и канонов православной церкви, мудрым и сострадательным наставником, всегда готовым прийти им на помощь. И канонизация на Архиерейском соборе РПЦ в 1989 году стала признанием его выдающихся церковных и общественных заслуг», — говорится в телеграмме.

Сто лет со дня представления святого Патриарха Тихона отмечается 7 апреля. Он, как отметил президент РФ, возглавил русскую православную церковь в один из сложнейших для страны периодов (с 1917 по 1925). Патриарх достойно снёс все гонения и притеснения, продемонстрировал твёрдость духа и пример беззаветного служения Отечеству и своему народу, заявил Путин.

Российский лидер также уточнил, что вклад священнослужителей в продвижение и укрепление нравственных идеалов в обществе высоко ценится в стране. Глава государства также подчеркнул, что призыв к милосердию и всеобщей поддержке крайне важен для наших героев, сражающихся за правое дело.