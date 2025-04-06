Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 09:07

Путин назвал святителя Тихона примером твёрдости духа и самоотречения

Патриарх Тихон (1917-1925). Обложка © Wikipedia

Патриарх Тихон (1917-1925). Обложка © Wikipedia

Президент России Владимир Путин обратился к участникам мероприятий, организованных по случаю 100-летия преставления Патриарха Московского и всея Руси Тихона. В обращении российский лидер упоминает, что святитель запомнился как деятельный архипастырь, заботящийся о сохранении традиций и канонов православной церкви. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья!... Православные люди запомнили святителя Тихона деятельным архипастырем, заботящимся о сохранении традиций и канонов православной церкви, мудрым и сострадательным наставником, всегда готовым прийти им на помощь. И канонизация на Архиерейском соборе РПЦ в 1989 году стала признанием его выдающихся церковных и общественных заслуг», — говорится в телеграмме.

Сто лет со дня представления святого Патриарха Тихона отмечается 7 апреля. Он, как отметил президент РФ, возглавил русскую православную церковь в один из сложнейших для страны периодов (с 1917 по 1925). Патриарх достойно снёс все гонения и притеснения, продемонстрировал твёрдость духа и пример беззаветного служения Отечеству и своему народу, заявил Путин.

Российский лидер также уточнил, что вклад священнослужителей в продвижение и укрепление нравственных идеалов в обществе высоко ценится в стране. Глава государства также подчеркнул, что призыв к милосердию и всеобщей поддержке крайне важен для наших героев, сражающихся за правое дело.

Благовещение Богородицы 2025: Когда отмечают, что нельзя делать и как провести праздник
Благовещение Богородицы 2025: Когда отмечают, что нельзя делать и как провести праздник

А ранее Life.ru сообщал, что схиархимандрит Илий скончался в ночь на 15 марта в возрасте 93 лет. С конца 1980-х годов он исполнял роль духовника «Оптиной пустыни», способствуя восстановлению монастыря после 65-летнего запустения. В 2010 году он был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 18 марта Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Религия
  • Путин
  • РПЦ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar