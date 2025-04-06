«За военкора Прокофьеву»: ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ в Херсоне
РИАН: Бойцы «Днепра» уничтожили пункт управления дронов ВСУ в Херсоне
Военная техника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Российская военная группировка «Днепр» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсоне, применив снаряд с надписью «За военкора Аню Прокофьеву». Об этом сообщает «Новости», ссылаясь на артиллериста-десантника.
По информации источника, объект находился в захваченном ВСУ частном доме и был тщательно замаскирован. В статье упоминается, что пункт управления был поражён тремя залпами.
«Полтора года уже служу на «Гиацинте-Б». Успешно справляемся с натовской техникой. Такие как гаубица М777, CAESAR, Krab. Приходится иметь дело, так как и мы до них достаем, и они достают до нас», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в ходе расчета было уничтожено несколько украинских гаубиц иностранного производства.
Напомним, что военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в конце марта в Белгородской области, подорвавшись на мине. Ей было 35 лет. В тот день тяжёлые травмы получил и оператор съёмочной группы Дмитрий Волков. СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента.