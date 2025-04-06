Подозреваемому в убийстве ульяновской школьницы избрали меру пресечения
СК: Подозреваемый в убийстве школьницы в Тумкино отправлен под домашний арест
Место убийства школьницы в Ульяновской области. Обложка © Telegram / Следком
Суд постановил отправить подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы в населённом пункте Тумкино Ульяновской области под домашний арест. Заседание проходило в Сенгилеевском районном суде региона, сообщается в телеграм-канале регионального главка СК России.
«Решением суда несовершеннолетний подозреваемый отправлен под домашний арест», — говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что ранее правоохранители рассматривали версию о причастности к преступлению мужчины, проживающего в том же населённом пункте. Однако гипотеза не подтвердилась.
Напомним, что в Ульяновской области продолжается расследование жуткой трагедии, которая потрясла регион 4 апреля. Маленькая школьница осталась дома одна, пока её мама была в гостях. Утром ребёнок перестал отвечать на звонки, и вскоре тело несовершеннолетней нашли в погребе. В ходе следствия задержаны двое подозреваемых в страшном преступлении.