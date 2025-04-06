Подозреваемому в убийстве ульяновской школьницы избрали меру пресечения

Суд постановил отправить подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы в населённом пункте Тумкино Ульяновской области под домашний арест. Заседание проходило в Сенгилеевском районном суде региона, сообщается в телеграм-канале регионального главка СК России.

В ведомстве также уточнили, что ранее правоохранители рассматривали версию о причастности к преступлению мужчины, проживающего в том же населённом пункте. Однако гипотеза не подтвердилась.