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Регион
6 апреля, 14:10

Подозреваемому в убийстве ульяновской школьницы избрали меру пресечения

СК: Подозреваемый в убийстве школьницы в Тумкино отправлен под домашний арест

Место убийства школьницы в Ульяновской области. Обложка © Telegram / Следком

Место убийства школьницы в Ульяновской области. Обложка © Telegram / Следком

Суд постановил отправить подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы в населённом пункте Тумкино Ульяновской области под домашний арест. Заседание проходило в Сенгилеевском районном суде региона, сообщается в телеграм-канале регионального главка СК России.

«Решением суда несовершеннолетний подозреваемый отправлен под домашний арест», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что ранее правоохранители рассматривали версию о причастности к преступлению мужчины, проживающего в том же населённом пункте. Однако гипотеза не подтвердилась.

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Напомним, что в Ульяновской области продолжается расследование жуткой трагедии, которая потрясла регион 4 апреля. Маленькая школьница осталась дома одна, пока её мама была в гостях. Утром ребёнок перестал отвечать на звонки, и вскоре тело несовершеннолетней нашли в погребе. В ходе следствия задержаны двое подозреваемых в страшном преступлении.

Мария Любицкая
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