Одна дома: Убитая под Ульяновском девочка была идеальной жертвой для «кровавых братьев»

Мать школьницы, которую зверски зарубили топором двое братьев в Ульяновской области, часто выпивала и оставляла девочку одну дома, уходя в гости к своему возлюбленному. Об этом «Рен-ТВ» рассказала местная жительница Ирина.

«Оставляла часто девочку одну. Какой-то друг у мамы, и вот из-за этого друга мама часто бросала девочку. В автобусе я её видела постоянно (...) очень часто пьяной», — сообщила журналисту женщина.