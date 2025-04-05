Одна дома: Убитая под Ульяновском девочка была идеальной жертвой для «кровавых братьев»
«Рен-ТВ»: Мать убитой под Ульяновском школьницы часто видели пьяной
Место убийства школьницы в Ульяновской области. Обложка © Telegram / Следком
Мать школьницы, которую зверски зарубили топором двое братьев в Ульяновской области, часто выпивала и оставляла девочку одну дома, уходя в гости к своему возлюбленному. Об этом «Рен-ТВ» рассказала местная жительница Ирина.
«Оставляла часто девочку одну. Какой-то друг у мамы, и вот из-за этого друга мама часто бросала девочку. В автобусе я её видела постоянно (...) очень часто пьяной», — сообщила журналисту женщина.
Напомним, 4 апреля 14-летняя школьница осталась дома одна в селе Тумкино Ульяновской области, пока её мать ночевала у возлюбленного. Родители ребёнка в разводе, отец проживал в другом городе. Поздно вечером к девочке пришли два соседа: братья возрастом 15 и 21 год. Они пробили дверь дома топором и зарубили ребёнка, после чего тело оттащили в погреб. Полиция задержала обоих. Их мотивы выясняются. По словам односельчан, братья отличались плохим поведением, и их многие считали психически ненормальными.