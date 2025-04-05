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5 апреля, 13:49

Одна дома: Убитая под Ульяновском девочка была идеальной жертвой для «кровавых братьев»

«Рен-ТВ»: Мать убитой под Ульяновском школьницы часто видели пьяной

Место убийства школьницы в Ульяновской области. Обложка © Telegram / Следком

Место убийства школьницы в Ульяновской области. Обложка © Telegram / Следком

Мать школьницы, которую зверски зарубили топором двое братьев в Ульяновской области, часто выпивала и оставляла девочку одну дома, уходя в гости к своему возлюбленному. Об этом «Рен-ТВ» рассказала местная жительница Ирина.

«Оставляла часто девочку одну. Какой-то друг у мамы, и вот из-за этого друга мама часто бросала девочку. В автобусе я её видела постоянно (...) очень часто пьяной», — сообщила журналисту женщина.

Появились первые фото с места зверского убийства девочки из Тумкино 15-летним школьником
Появились первые фото с места зверского убийства девочки из Тумкино 15-летним школьником

Напомним, 4 апреля 14-летняя школьница осталась дома одна в селе Тумкино Ульяновской области, пока её мать ночевала у возлюбленного. Родители ребёнка в разводе, отец проживал в другом городе. Поздно вечером к девочке пришли два соседа: братья возрастом 15 и 21 год. Они пробили дверь дома топором и зарубили ребёнка, после чего тело оттащили в погреб. Полиция задержала обоих. Их мотивы выясняются. По словам односельчан, братья отличались плохим поведением, и их многие считали психически ненормальными.

Татьяна Миссуми
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