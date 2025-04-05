«Залили кровью двор»: Убийцами школьницы под Ульяновском оказались два брата-психа

В Ульяновской области жестоко убить школьницу топором могли два брата с психическими отклонениями. В настоящий момент ещё нет результатов экспертизы, но старший из убийц (ему 21 год) имел справку об отклонениях в психическом развитии. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Весь двор и одежда парней были в крови», — поделился собеседник издания, комментируя задержание подозреваемых.