«Залили кровью двор»: Убийцами школьницы под Ульяновском оказались два брата-психа
Убийцами 14-летней школьницы под Ульяновском оказались два брата с отклонениями
Девочку под Ульяновском убили топором. Обложка © freepik / wirestock
В Ульяновской области жестоко убить школьницу топором могли два брата с психическими отклонениями. В настоящий момент ещё нет результатов экспертизы, но старший из убийц (ему 21 год) имел справку об отклонениях в психическом развитии. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Весь двор и одежда парней были в крови», — поделился собеседник издания, комментируя задержание подозреваемых.
По предварительной информации, забивал девочку топором 15-летний преступник, окружение характеризует его как психически неуравновешенного, однако медицинской справки с диагнозом у него не было. Сейчас следствие продолжает устанавливать мотивы братьев. Известно, что их жертва была спокойной и неконфликтной, она воспитывалась в благополучной семье.
Напомним, 4 апреля 14-летняя школьница осталась дома одна в селе Тумкино Ульяновской области, пока её мать ночевала у гражданского мужа. Родители ребёнка в разводе, отец проживал в другом городе. Утром женщина не смогла дозвониться до девочки, а позже тело школьницы обнаружили в погребе. По подозрению в расправе задержаны два человека. Это местные жители, одному 15 лет, второму 21 год. Как установило следствие, преступники пробили дверь дома топором, после чего младший из них напал на школьницу. Изувеченное тело девочки они стащили в погреб.