В Rutube прокомментировали блокировку видеохостинга в Турции

Rutube не получал запросов и предписаний из Турции относительно блокировки платформы, в том числе связанных с фактами размещения противоправного контента и рекламы азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба национального видеохостинга.

«В адрес Rutube не поступало никаких запросов и предписаний от Управления информационных технологий и коммуникаций Турции, тем более связанных с размещением противоправного контента на платформе и рекламой азартных игр», — уточнили в пресс-службе.

Rutube работает в строгом соответствии с законодательством России. Согласно правилам платформы, на видеохостинге запрещена реклама азартных игр и всех продуктов и услуг, связанных с ними.