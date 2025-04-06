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6 апреля, 15:36

В Rutube прокомментировали блокировку видеохостинга в Турции

Rutube не получал предписаний из Турции относительно блокировки платформы

Rutube. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Koshiro K

Rutube. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Koshiro K

Rutube не получал запросов и предписаний из Турции относительно блокировки платформы, в том числе связанных с фактами размещения противоправного контента и рекламы азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба национального видеохостинга.

«В адрес Rutube не поступало никаких запросов и предписаний от Управления информационных технологий и коммуникаций Турции, тем более связанных с размещением противоправного контента на платформе и рекламой азартных игр», — уточнили в пресс-службе.

Rutube работает в строгом соответствии с законодательством России. Согласно правилам платформы, на видеохостинге запрещена реклама азартных игр и всех продуктов и услуг, связанных с ними.

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Ранее Rutube опроверг информацию о блокировке видеохостинга в Турции. Российская платформа продолжает работать у турецких пользователей. До этого сообщалось, что при попытке открыть Rutube на территории Турции всплывала ошибка. Представители видеохостинга допустили, что проблемы с допуском на сайт могли быть связаны с неполадками в работе местных провайдеров.

Алена Пенчугина
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