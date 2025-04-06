В Rutube прокомментировали блокировку видеохостинга в Турции
Rutube не получал предписаний из Турции относительно блокировки платформы
Rutube. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Koshiro K
Rutube не получал запросов и предписаний из Турции относительно блокировки платформы, в том числе связанных с фактами размещения противоправного контента и рекламы азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба национального видеохостинга.
«В адрес Rutube не поступало никаких запросов и предписаний от Управления информационных технологий и коммуникаций Турции, тем более связанных с размещением противоправного контента на платформе и рекламой азартных игр», — уточнили в пресс-службе.
Rutube работает в строгом соответствии с законодательством России. Согласно правилам платформы, на видеохостинге запрещена реклама азартных игр и всех продуктов и услуг, связанных с ними.
Ранее Rutube опроверг информацию о блокировке видеохостинга в Турции. Российская платформа продолжает работать у турецких пользователей. До этого сообщалось, что при попытке открыть Rutube на территории Турции всплывала ошибка. Представители видеохостинга допустили, что проблемы с допуском на сайт могли быть связаны с неполадками в работе местных провайдеров.