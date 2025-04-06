Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал удары ВС России по военным объектам на территории Украины, которые произошли после длительного перерыва. По мнению украинских журналистов, это была одна из самых мощных атак за последнее время.

«Причина кроется в несоблюдении Украиной условий соглашения, достигнутого по инициативе Дональда Трампа», — сказал Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, речь ид`т о договор`нности, запрещающей удары по энергетической инфраструктуре. Однако украинские силы систематически нарушают это условие. Министерство обороны РФ, к слову, ежедневно фиксирует попытки атак на энергетические объекты на территории нашей страны. В частности, только за последние сутки ВСУ совершили семь атак на цели в четырёх российских регионах.

В заключении Дандыкин также отметил, что РФ предпринимает усилия для того, чтобы «склонить Киев к выполнению договорённостей, которые уже давно обсуждаются между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.