Военный эксперт назвал причину массовой атаки ВС РФ на предприятия Украины
Эксперт Дандыкин объяснил массовую атаку РФ нарушением договора со стороны Киева
Военная техника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал удары ВС России по военным объектам на территории Украины, которые произошли после длительного перерыва. По мнению украинских журналистов, это была одна из самых мощных атак за последнее время.
«Причина кроется в несоблюдении Украиной условий соглашения, достигнутого по инициативе Дональда Трампа», — сказал Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, речь ид`т о договор`нности, запрещающей удары по энергетической инфраструктуре. Однако украинские силы систематически нарушают это условие. Министерство обороны РФ, к слову, ежедневно фиксирует попытки атак на энергетические объекты на территории нашей страны. В частности, только за последние сутки ВСУ совершили семь атак на цели в четырёх российских регионах.
В заключении Дандыкин также отметил, что РФ предпринимает усилия для того, чтобы «склонить Киев к выполнению договорённостей, которые уже давно обсуждаются между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью военные нанесли массированный удар по ключевым объектам ВСУ и оборонной промышленности Украины. Операция проводилась с использованием высокоточного оружия большой дальности, запущенного с воздуха и моря, а также дронов. Под прицел попали центральная артиллерийская база вооружённых сил Украины и предприятия, занятые выпуском беспилотников.