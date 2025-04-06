Около 10 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Ле Пен в Париже
В Париже около 10 тысяч человек вышли на митинг в поддержку лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Сама политик также приехала на протест в сопровождении охранников. Такие же акции проходят и в других городах Франции, сообщает телеканал BFMTV.
В Париже тысячи людей вышли на митинг в поддержку Марин Ле Пен. Видео © X / Luc Auffret / Peter Niblett
К площади Вобан с двух часов дня начали стягиваться протестующие разных возрастов. Вскоре она заполнилась людьми, а над толпой поднялись французские флаги.
«Я хочу, чтобы все знали: я не сдамся. Я без колебаний подчёркиваю политическую подоплёку процесса против нас. Это не решение суда. Это политическое решение, охота на политиков!» — сказала Ле Пен.
Акция проходит мирно, однако уже были задержаны активистки движения Femen. Женщины, выступающие топлес с надписями «никакого терпения к фашистам» на груди, попытались устроить беспорядки. Несмотря на их действия, основная часть мероприятия продолжается без серьёзных инцидентов.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» приговор Марин Ле Пен. Американский лидер добавил, что понимает лидера партии «Национальное объединение», так как сам подвергался преследованию. Напомним, что 31 марта Ле Пен приговорили к четырём годам лишения свободы. Ей также запретили принимать участие в президентских выборах в 2027 году.
X / Luc Auffret