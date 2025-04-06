Около 10 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Ле Пен в Париже

В Париже около 10 тысяч человек вышли на митинг в поддержку лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Сама политик также приехала на протест в сопровождении охранников. Такие же акции проходят и в других городах Франции, сообщает телеканал BFMTV.

В Париже тысячи людей вышли на митинг в поддержку Марин Ле Пен. Видео © X / Luc Auffret / Peter Niblett

К площади Вобан с двух часов дня начали стягиваться протестующие разных возрастов. Вскоре она заполнилась людьми, а над толпой поднялись французские флаги.

«Я хочу, чтобы все знали: я не сдамся. Я без колебаний подчёркиваю политическую подоплёку процесса против нас. Это не решение суда. Это политическое решение, охота на политиков!» — сказала Ле Пен.

Акция проходит мирно, однако уже были задержаны активистки движения Femen. Женщины, выступающие топлес с надписями «никакого терпения к фашистам» на груди, попытались устроить беспорядки. Несмотря на их действия, основная часть мероприятия продолжается без серьёзных инцидентов.