«Свободу Ле Пен»: Трамп вслед за Маском поддержал главную соперницу Макрона
Трамп назвал «охотой на ведьм» приговор Марин Ле Пен и потребовал её освободить
Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за вынесенный приговор в отношении лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По его словам, Париж начал «охоту на ведьм». Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
«Охота на ведьм против Марин Ле Пен — ещё один пример того, как европейские левые используют закон в качестве оружия, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причём на этот раз дело дошло до того, чтобы посадить оппонента в тюрьму», — сказал Трамп.
По его мнению, Ле Пен всегда отличалась твёрдым характером и могла преодолевать любые трудности в политической борьбе. Трамп уверен, что приговор вынесен по незначительному обвинению, что можно лего списать на «ошибку в бухгалтерии». Американский лидер добавил, что понимает Ле Пен, так как сам подвергался преследованию. По его убеждению, всё это плохо скажется на репутации Франции и не добавить её властям бонусов на международной арене. «Свободу Марин Ле Пен», — резюмировал он.
Напомним, 31 марта лидера «Национального объединения» приговорили к четырём годам лишения свободы. Также Ле Пен запретили принимать участие в президентских выборах в 2027 году. Сама заключённая назвала свой приговор политической расправой. Американский предприниматель Илон Маск выступил в её поддержку и написал в соцсети: «Свободу Ле Пен».