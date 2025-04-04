«Свободу Ле Пен»: Трамп вслед за Маском поддержал главную соперницу Макрона

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за вынесенный приговор в отношении лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По его словам, Париж начал «охоту на ведьм». Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

«Охота на ведьм против Марин Ле Пен — ещё один пример того, как европейские левые используют закон в качестве оружия, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причём на этот раз дело дошло до того, чтобы посадить оппонента в тюрьму», — сказал Трамп.