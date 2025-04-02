«Вернули урок бумерангом»: Ле Пен оценила реакцию РФ на её приговор
Parisien: Ле Пен заявила, что уроки демократии для России вернулись бумерангом
Марин Ле Пен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Лидер фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен сообщила, что Россия, которую постоянно учили демократии, решила вернуть урок бумерангом. Её заявление опубликовало издание Parisien.
«Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днём и вечером. Теперь они сказали: «Мы вернём им этот урок бумерангом», — отметила она.
Марин Ле Пен добавила, что для Кремля это способ поставить президента Франции Эмманюэля Макрона в затруднительное положение.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приговор Ле Пен свидетельствует о нарушении принципов демократии в Европе. Он добавил, что сейчас там наблюдается тенденция к отходу от демократических принципов, которая затрагивает всё больше столиц. Напомним, что в понедельник, 31 марта, лидера фракции «Национального объединения» приговорили к четырём годам лишения свободы. Также ей запретили участвовать в президентских выборах 2027 года. Ле Пен назвала этот вердикт политической расправой.