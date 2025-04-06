Зеленский вновь начал выпрашивать у Запада системы ПВО после атаки ВС РФ по Украине

Владимир Зеленский вновь начал выпрашивать у Запада системы противовоздушной обороны после сегодняшних ударов ВС РФ по Украине. В социальных сетях экс-комик заявил, что необходимые для ВСУ комплексы Patriot «пылятся на складах» у союзников.

«Системы Patriot, просто находящиеся сейчас где-то на хранении у партнёров, должны реально защищать жизни», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима также потребовал у Запада ускорить производство ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявив, что такой процесс можно организовать на Украине. Он подчеркнул важность быстрого обеспечения украинских сил необходимыми средствами для защиты от воздушных угроз.