Зеленский вновь начал выпрашивать у Запада системы ПВО после атаки ВС РФ по Украине
Зеленский пожаловался, что комплексы Patriot «пылятся на складах» у союзников
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский вновь начал выпрашивать у Запада системы противовоздушной обороны после сегодняшних ударов ВС РФ по Украине. В социальных сетях экс-комик заявил, что необходимые для ВСУ комплексы Patriot «пылятся на складах» у союзников.
«Системы Patriot, просто находящиеся сейчас где-то на хранении у партнёров, должны реально защищать жизни», — заявил Зеленский.
Глава киевского режима также потребовал у Запада ускорить производство ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявив, что такой процесс можно организовать на Украине. Он подчеркнул важность быстрого обеспечения украинских сил необходимыми средствами для защиты от воздушных угроз.
Ранее сегодня в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью военные нанесли массированный удар по ключевым объектам ВСУ и оборонной промышленности Украины. Операция проводилась с использованием высокоточного оружия большой дальности, запущенного с воздуха и моря, а также дронов. Под прицел попали центральная артиллерийская база вооружённых сил Украины и предприятия, занятые выпуском беспилотников.