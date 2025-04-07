Душевно, но есть нюанс: Психолог назвал главный подвох новомодного тренда «Слушаем и не осуждаем»

Захвативший соцсети тренд «Мы слушаем и не осуждаем», где каждый готов выслушать чужие грехи без порицания, лишь на первый взгляд кажется безобидным. Эта фраза звучит так красиво и гуманно, что хочется моментально раскрыть собеседнику душу и рассказать о всех тайных поступках. Однако в этой истории есть серьёзный подвох, предупредил Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский.

Эксперт напомнил, что любому человеку жизненно необходимо быть услышанным. Рассказывая другому о своих бедах и переживаниях, мы испытываем катарсис — очищение через эмоциональную разрядку. В случае с постыдными воспоминаниями многие пытаются разделить эту тяжесть со знакомыми, облегчая себе жизнь за счёт «проекции» неприятности на другого. При этом по правилам тренда слушающий не должен осуждать поступившую информацию. Однако внутри он неизбежно начинает чувствовать дискомфорт от услышанного из-за внутренней идентификации. Ему тяжело и неприятно, но он обязан оставаться спокойным.

Получается, что весь негатив переходит от рассказчика к слушателю. Красиво, правда? Теперь представим этот тренд во всей его масштабности. Сотни тысяч людей делятся самыми жёсткими, мрачными или просто неэтичными историями, прикрываясь удобной фразой «Мы не осуждаем». Вы представляете этот поток, в котором тонут эмпатия, моральные ориентиры и элементарный здравый смысл? Слушающие постепенно привыкают терпеть эмоциональную грязь, теряют способность искренне реагировать. А рассказчики привыкают, что любая их проблема автоматически принимается и легитимизируется Станислав Самбурский Клинический психолог

В чём же реальная опасность такого подхода? Во-первых, это поощряет инфантильность и безответственность. Во-вторых, у слушателя постепенно формируется эмоциональное выгорание. Если молча принимать чужие поступки, не получится помочь человеку выйти из сложившейся ситуации. Это явление Самбурский сравнил с попыткой потушить пожар бензином — пламя станет ярче и красивее, но ещё разрушительнее. А если тренд станет массовой нормой, это приведёт общество к моральной дезориентации и социальному цинизму.