Прагматик, за которым пойдут: В России определились с будущим президентом Украины
Политолог Фирсов: России выгоден прагматичный лидер во главе Украины
Верховная рада Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij
Оптимальным для России будущим президентом Украины станет прагматик, который убедит общество пойти на меры, наиболее выгодные для Киева в сложившейся ситуации. Так о будущем лидере Незалежной высказался политолог Алексей Фирсов.
По словам директора Центра социального проектирования «Платформа», избрание пророссийского лидера в текущих условиях невозможно. У такого политика попросту не будет необходимой электоральной базы.
«Для России оптимально, если во главе Украины окажется прагматик, который сумеет этот прагматизм «продать» своей нации, обществу как наиболее приемлемый выход из той ситуации, в которой страна оказалась, мотивируя задачами быстрого восстановления экономики», — подчеркнул Фирсов в беседе с URA.ru.
Ранее западные СМИ и политики неоднократно сообщали о подготовке Украины к президентским выборам. Они могут состояться уже в августе 2025 года, считают эксперты. Впрочем, Киев отрицает какую-либо работу в этом направлении.