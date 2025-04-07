Оптимальным для России будущим президентом Украины станет прагматик, который убедит общество пойти на меры, наиболее выгодные для Киева в сложившейся ситуации. Так о будущем лидере Незалежной высказался политолог Алексей Фирсов.

По словам директора Центра социального проектирования «Платформа», избрание пророссийского лидера в текущих условиях невозможно. У такого политика попросту не будет необходимой электоральной базы.