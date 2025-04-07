Мокрый снег и гололедица: Москвичам рассказали о погоде 7 апреля

Первый понедельник апреля «порадует» жителей и гостей российской столицы обильными осадками в виде мокрого снега. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица. Такими данными располагает Гидрометцентр.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от одного градуса тепла до градуса мороза. В ночь на 8 апреля столбики термометров и вовсе могут опуститься до минус четырёх градусов. Вдобавок москвичей ждёт северный ветер с порывами до 11 метров в секунду.