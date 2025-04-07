Мокрый снег и гололедица: Москвичам рассказали о погоде 7 апреля
Гидрометцентр: 7 апреля москвичей ждут мокрый снег и гололедица
Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов. Обложка © Life.ru
Первый понедельник апреля «порадует» жителей и гостей российской столицы обильными осадками в виде мокрого снега. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица. Такими данными располагает Гидрометцентр.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться от одного градуса тепла до градуса мороза. В ночь на 8 апреля столбики термометров и вовсе могут опуститься до минус четырёх градусов. Вдобавок москвичей ждёт северный ветер с порывами до 11 метров в секунду.
Напомним, что в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снежного циклона «Зион». Его масштабы можно оценить на снимках с российских космических спутников.