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7 апреля, 04:42

Мокрый снег и гололедица: Москвичам рассказали о погоде 7 апреля

Гидрометцентр: 7 апреля москвичей ждут мокрый снег и гололедица

Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов. Обложка © Life.ru

Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов. Обложка © Life.ru

Первый понедельник апреля «порадует» жителей и гостей российской столицы обильными осадками в виде мокрого снега. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица. Такими данными располагает Гидрометцентр.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от одного градуса тепла до градуса мороза. В ночь на 8 апреля столбики термометров и вовсе могут опуститься до минус четырёх градусов. Вдобавок москвичей ждёт северный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

В Москве из-за апрельского снегопада несколько сотен пассажиров застряли в аэропорту
В Москве из-за апрельского снегопада несколько сотен пассажиров застряли в аэропорту

Напомним, что в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снежного циклона «Зион». Его масштабы можно оценить на снимках с российских космических спутников.

Тимур Хингеев
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