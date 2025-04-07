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7 апреля, 08:37

КХЛ поднимет потолок зарплат на 50 миллионов рублей

Морозов: КХЛ увеличит потолок зарплат до 950 млн рублей с сезона 2026/27

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Onischenko

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Onischenko

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена повысить потолок зарплат на 50 миллионов рублей в 2026 году. Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов на пресс-конференции, прошедшей по итогам заседания совета директоров.

«Мы приняли решение о корректировке минимальных и максимальных зарплат. В сезоне 2025/26 будет изменён только минимальный уровень, который составит 475 миллионов рублей. Начиная с сезона 2026/27 потолок зарплат увеличится на 50 миллионов, достигнув 950 миллионов рублей, а минимальный уровень вырастет до 525 миллионов. В сезоне 2027/28 потолок составит 1 миллиард рублей, а минимальный уровень — 600 миллионов рублей. Мы учли мнения клубов и тщательно проработали этот вопрос», — добавил в беседе с журналистами Морозов.

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Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина по организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ. Эта идея также получила положительный отклик в Федерации хоккея России.

Марина Фещенко
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