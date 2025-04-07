КХЛ поднимет потолок зарплат на 50 миллионов рублей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена повысить потолок зарплат на 50 миллионов рублей в 2026 году. Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов на пресс-конференции, прошедшей по итогам заседания совета директоров.

«Мы приняли решение о корректировке минимальных и максимальных зарплат. В сезоне 2025/26 будет изменён только минимальный уровень, который составит 475 миллионов рублей. Начиная с сезона 2026/27 потолок зарплат увеличится на 50 миллионов, достигнув 950 миллионов рублей, а минимальный уровень вырастет до 525 миллионов. В сезоне 2027/28 потолок составит 1 миллиард рублей, а минимальный уровень — 600 миллионов рублей. Мы учли мнения клубов и тщательно проработали этот вопрос», — добавил в беседе с журналистами Морозов.