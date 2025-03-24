Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 09:37

Стала известна зарплата самого высокооплачиваемого тренера КХЛ

Самый высокооплачиваемый тренер КХЛ Воробьёв получает 90 миллионов рублей

Самым высокооплачиваемым тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне стал главный тренер столичного ЦСКА Илья Воробьёв. За 2024-2025 года его заработок составит 90 миллионов рублей, сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Вторую строчку по зарплате занимает главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин с доходом в 85 миллионов рублей, а на третьем месте среди самых высокооплачиваемых тренеров оказался Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга». Его доход составил 70 миллионов рублей.

«Президенты молодцы»: Губерниев поддержал идею о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ
«Президенты молодцы»: Губерниев поддержал идею о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина по организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ. Эта идея также получила положительный отклик в Федерации хоккея России. Владислав Третьяк отметил в интервью Life.ru, что хоккей играет значительную роль и должен оставаться вне политики.

Обложка ©

TACC / Софья Сандурская

Наталья Афонина
  • Новости
  • КХЛ
  • Илья Воробьев
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar