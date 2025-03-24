Стала известна зарплата самого высокооплачиваемого тренера КХЛ
Самый высокооплачиваемый тренер КХЛ Воробьёв получает 90 миллионов рублей
Самым высокооплачиваемым тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне стал главный тренер столичного ЦСКА Илья Воробьёв. За 2024-2025 года его заработок составит 90 миллионов рублей, сообщает портал «Спорт-Экспресс».
Вторую строчку по зарплате занимает главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин с доходом в 85 миллионов рублей, а на третьем месте среди самых высокооплачиваемых тренеров оказался Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга». Его доход составил 70 миллионов рублей.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина по организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ. Эта идея также получила положительный отклик в Федерации хоккея России. Владислав Третьяк отметил в интервью Life.ru, что хоккей играет значительную роль и должен оставаться вне политики.
TACC / Софья Сандурская