Стала известна зарплата самого высокооплачиваемого тренера КХЛ

Самым высокооплачиваемым тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне стал главный тренер столичного ЦСКА Илья Воробьёв. За 2024-2025 года его заработок составит 90 миллионов рублей, сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Вторую строчку по зарплате занимает главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин с доходом в 85 миллионов рублей, а на третьем месте среди самых высокооплачиваемых тренеров оказался Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга». Его доход составил 70 миллионов рублей.