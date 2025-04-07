Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 09:53

Судебный пристав из Кургана с позывным Отец подбил из гранатомёта танк ВСУ

Курганский пристав с позывным Отец. Обложка © VK / УФССП России по Курганской области

Курганский пристав с позывным Отец. Обложка © VK / УФССП России по Курганской области

Судебный пристав из Курганской области, временно сменивший папки дел на военную форму, навестил родное Управление ФССП в отпуске. Полгода назад он подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, приостановив карьеру в службе исполнения. Коллеги не упустили шанс встретиться с бойцом с позывным Отец и узнать о жизни на фронте из первых уст.

Отец служит в десантно-штурмовом отряде на Донецком направлении близ Часова Яра. Он заверил, что российские бойцы полны решимости добиться победы, черпая силы в поддержке тыла. Сам он, по его словам, не смог остаться в стороне — опыт пристава пригодился на передовой. Скромно умолчав о награде, он лишь после расспросов признался, что заслужил Орден Мужества, уничтожив танк врага выстрелом из гранатомёта в одиночку.

Даже в мирной жизни Отец был примером: однажды, идя на работу, он спас потерявшего сознание мальчика, оказав первую помощь. Руководитель УФССП Ирина Уварова подчеркнула, что такие люди — гордость региона, и выразила надежду на его возвращение к семье и коллегам живым и невредимым.

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Оксана Попова
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