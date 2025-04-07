«Головная боль наших недругов»: Эксперт объяснил, почему подлодка «Пермь» с «Цирконом» — лучшая в мире

Спущенная на воду атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» с гиперзвуковой ракетой «Циркон» является одной из лучших в мире по параметрам вооружения и глубине погружения. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Эта субмарина — атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами. Я думаю, через год она войдёт в состав Тихоокеанского флота. И, соответственно, другие подлодки такого же типа, наверное, будут модернизироваться под эту ракету, а следующие, соответственно, уже будут с «Цирконами». Это головная боль наших недругов на море. Василий Дандыкин Военный эксперт

Он напомнил, что «Циркон» может применяться как в обычной боеголовке, так и в другом оснащении специальной боевой части в случае необходимости. Её дальность — до 70 скоростей звука. По словам Дандыкина, на сегодняшний день это несбиваемая ракета.

Что же касается подводной лодки «Пермь» проекта «Ясень-М» — сегодня это основная субмарина 4-го поколения, хотя сейчас уже проектируются подводные лодки 5-го поколения.

Мы вышли на хороший темп строительства. И она по параметрам вооружения превосходит американские лодки типа «Вирджиния», основные американские многоцелевые подводные лодки. По всем параметрам вооружения, по глубине погружения она лучшая в мире. Василий Дандыкин Военный эксперт