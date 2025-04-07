«Продолжение должно быть»: В Кремле рассказали о дате проведения переговоров РФ и США
Песков: Конкретной даты проведения следующих переговоров России и США пока нет
Конкретной даты проведения следующих переговоров РФ и США пока нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что продолжение диалога между Вашингтоном и Москвой будет. Однако конкретной даты проведения следующих переговоров он не назвал.
«Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем», — поделился представитель Кремля.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты между Россией и Соединёнными Штатами могут пройти уже на этой неделе. Напомним, что спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами стал «самым высокопоставленным кремлёвским чиновником», посетившим США с февраля 2022 года. В Германии Дмитриева называют тузом в рукаве главы государства.