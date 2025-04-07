«Продолжение должно быть»: В Кремле рассказали о дате проведения переговоров РФ и США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что продолжение диалога между Вашингтоном и Москвой будет. Однако конкретной даты проведения следующих переговоров он не назвал.

«Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем», — поделился представитель Кремля.