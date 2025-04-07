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7 апреля, 14:12

Украина находится в шаге от стагфляции

«СТРАНА.ua»: Украина оказалась в шаге от стагфляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Podiuk Oleg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Podiuk Oleg

Украина находится на грани стагфляции. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на экспертов. Термин, о котором идет речь, сочетает в себе стагнацию и инфляцию. Это означает, что в стране наблюдаются одновременно два негативных явления: низкий или нулевой экономический рост (или даже сокращение экономики) и очень быстрый рост цен.

По данным издания, в 2024 году рост ВВП составил 2,9%, а за первые два месяца 2025 года этот показатель снизился до 1,1%, что более чем в три раза ниже результатов за аналогичный период предыдущего года.

Кроме того, в стране наблюдается ускорение инфляции: в марте потребительская инфляция превысила 14%. Эксперты предупреждают, что Украина близка к стагфляции — опасному состоянию экономики, характеризующемуся одновременно экономическим спадом и высокой инфляцией.

Эксперты отмечают, что стагфляция может быть особенно сложной для управления, поскольку традиционные меры, направленные на борьбу с инфляцией (например, повышение процентных ставок), могут усугубить экономический спад. В то же время меры, направленные на стимулирование экономики, могут привести к еще большему росту цен. Стагфляция часто ассоциируется с кризисами, когда экономика сталкивается с внешними шоками, такими как резкое удорожание нефти или другие ресурсы.

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Марина Фещенко
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