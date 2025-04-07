Украина находится в шаге от стагфляции
«СТРАНА.ua»: Украина оказалась в шаге от стагфляции
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Украина находится на грани стагфляции. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на экспертов. Термин, о котором идет речь, сочетает в себе стагнацию и инфляцию. Это означает, что в стране наблюдаются одновременно два негативных явления: низкий или нулевой экономический рост (или даже сокращение экономики) и очень быстрый рост цен.
По данным издания, в 2024 году рост ВВП составил 2,9%, а за первые два месяца 2025 года этот показатель снизился до 1,1%, что более чем в три раза ниже результатов за аналогичный период предыдущего года.
Кроме того, в стране наблюдается ускорение инфляции: в марте потребительская инфляция превысила 14%. Эксперты предупреждают, что Украина близка к стагфляции — опасному состоянию экономики, характеризующемуся одновременно экономическим спадом и высокой инфляцией.
Эксперты отмечают, что стагфляция может быть особенно сложной для управления, поскольку традиционные меры, направленные на борьбу с инфляцией (например, повышение процентных ставок), могут усугубить экономический спад. В то же время меры, направленные на стимулирование экономики, могут привести к еще большему росту цен. Стагфляция часто ассоциируется с кризисами, когда экономика сталкивается с внешними шоками, такими как резкое удорожание нефти или другие ресурсы.
Ранее президент России Владимир Путин допустил введение вешнего управления на Украине под эгидой ООН. Глава государства подчеркнул, что этот сценарий необходимо обсудить с США, ЕС и партнёрами РФ. В Верховной раде уже поддержали план Путина ввести на Украине внешнее управление.