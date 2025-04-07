Воронежский гинеколог возглавил администрацию президента Сирии
Махер Хусейн аль-Шараа. Обложка © voronezh.med-firmika.ru
Гинеколог из Воронежа Махер Хусейн аль-Шараа назначен генеральным секретарём администрации президента Сирии. Он является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, который возглавляет движение Хайят Тахрир аш-Шам* и временно исполняет обязанности президента Сирии, сообщает издание Al-Araby.
Махер Хусейн аль-Шараа окончил государственный медицинский университет имени Бурденко в Воронеже. С 2014 по 2021 год работал гинекологом и занимал должность заведующего отделением в Дорожной клинической больнице. В 2018 году он также подрабатывал в частной клинике «SКласс Клиник», а до прошлого года возглавлял женскую консультацию в поликлинике №1 РЖД.
Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров. Он заявил, что новое правительство откроет путь к восстановлению страны и масштабным реформам. Торжественная церемония прошла в президентском дворце «Каср аш-Шааб».