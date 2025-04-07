Воронежский гинеколог возглавил администрацию президента Сирии

Махер Хусейн аль-Шараа окончил государственный медицинский университет имени Бурденко в Воронеже. С 2014 по 2021 год работал гинекологом и занимал должность заведующего отделением в Дорожной клинической больнице. В 2018 году он также подрабатывал в частной клинике «SКласс Клиник», а до прошлого года возглавлял женскую консультацию в поликлинике №1 РЖД.