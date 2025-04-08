Не ссориться и творить добро: В РПЦ рассказали, как провести праздник Собора Архангела Гавриила
Протоиерей Ильяшенко призвал творить добрые дела в День Архангела Гавриила
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8 апреля православные христиане отмечают Собор Архангела Гавриила. Что это за праздник и как правильно верующему провести этот день, Life.ru рассказали советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь Семистрельной иконы Богородицы иерей Илия Савастьянов и настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко.
Собор Архангела Гавриила всегда празднуется на следующий от Благовещения день и посвящён Архангелу Гавриилу, который сообщил Богородице весть о Рождестве Спасителя Иисуса Христа. В этом году праздник выпадает на будний день Великого поста, поэтому не совершается Божественная Литургия, в некоторых храмах может совершаться особое богослужение — Литургия Преждеосвященных Даров.
Он напомнил, что в этот день, как и в любой другой, следует воздержаться от ссор с близкими, стремиться находиться в молитвенном состоянии. Чтобы почтить память Ангела, можно прочесть молитву, канон или акафист, посвящённые ему.
Настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко напомнил, что Великий пост в этот праздник не ослабляется.
Мы вспоминаем Архангела Гавриила после праздника Благовещения, поскольку он, Архангел Гавриил, принёс Деве Марии благую весть о том, что у неё родится Спаситель Мира. Так что желательно, как и в любой другой великопостный день, с молитвой и благоговением, если кто может посетить храм, будет очень хорошо. Также, как и в любой другой день, нельзя грешить. Вы привыкли жить расслабленно и привыкли, что всё разрешается. А на самом деле жизнь должна быть строгой, внимательной, благоговейной. Мы должны друг к другу относиться бережно, творить добрые дела.
Также Собор Архангела Гавриила совершается второй раз в году 26 июля.
Напомним, что накануне, 7 апреля, православные верующие отметили Благовещение Пресвятой Богородицы. В чём суть праздника, читайте в материале Life.ru.