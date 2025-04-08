Не ссориться и творить добро: В РПЦ рассказали, как провести праздник Собора Архангела Гавриила

Мы вспоминаем Архангела Гавриила после праздника Благовещения, поскольку он, Архангел Гавриил, принёс Деве Марии благую весть о том, что у неё родится Спаситель Мира. Так что желательно, как и в любой другой великопостный день, с молитвой и благоговением, если кто может посетить храм, будет очень хорошо. Также, как и в любой другой день, нельзя грешить. Вы привыкли жить расслабленно и привыкли, что всё разрешается. А на самом деле жизнь должна быть строгой, внимательной, благоговейной. Мы должны друг к другу относиться бережно, творить добрые дела.