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8 апреля, 04:38

Не ссориться и творить добро: В РПЦ рассказали, как провести праздник Собора Архангела Гавриила

Протоиерей Ильяшенко призвал творить добрые дела в День Архангела Гавриила

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

8 апреля православные христиане отмечают Собор Архангела Гавриила. Что это за праздник и как правильно верующему провести этот день, Life.ru рассказали советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь Семистрельной иконы Богородицы иерей Илия Савастьянов и настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко.

Собор Архангела Гавриила всегда празднуется на следующий от Благовещения день и посвящён Архангелу Гавриилу, который сообщил Богородице весть о Рождестве Спасителя Иисуса Христа. В этом году праздник выпадает на будний день Великого поста, поэтому не совершается Божественная Литургия, в некоторых храмах может совершаться особое богослужение — Литургия Преждеосвященных Даров.

Илия Савастьянов

Советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь Семистрельной иконы Богородицы, иерей

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Он напомнил, что в этот день, как и в любой другой, следует воздержаться от ссор с близкими, стремиться находиться в молитвенном состоянии. Чтобы почтить память Ангела, можно прочесть молитву, канон или акафист, посвящённые ему.

Настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко напомнил, что Великий пост в этот праздник не ослабляется.

Мы вспоминаем Архангела Гавриила после праздника Благовещения, поскольку он, Архангел Гавриил, принёс Деве Марии благую весть о том, что у неё родится Спаситель Мира. Так что желательно, как и в любой другой великопостный день, с молитвой и благоговением, если кто может посетить храм, будет очень хорошо. Также, как и в любой другой день, нельзя грешить. Вы привыкли жить расслабленно и привыкли, что всё разрешается. А на самом деле жизнь должна быть строгой, внимательной, благоговейной. Мы должны друг к другу относиться бережно, творить добрые дела.

Александр Ильяшенко

Настоятель храма Всемилостивого Спаса, протоиерей

Также Собор Архангела Гавриила совершается второй раз в году 26 июля.

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Напомним, что накануне, 7 апреля, православные верующие отметили Благовещение Пресвятой Богородицы. В чём суть праздника, читайте в материале Life.ru.

Екатерина Хмелева
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