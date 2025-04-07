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7 апреля, 15:01

Двухлетний мальчик из Киришей попал в больницу, отравившись ядом от тараканов

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Pammy Studio

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Pammy Studio

В Киришском районе Ленинградской области в больницу был доставлен двухлетний ребёнок, который отравился химикатом для борьбы с тараканами из-за невнимательности своей матери. По информации 78.ru, врачи оценивают состояние малыша как тяжёлое.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 6 апреля. В настоящее время полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Напомним, в Новоалександровске, расположенной в Ставропольском крае, пятеро членов одной семьи пострадали от отравления неизвестным химикатом. К сожалению, в результате происшествия погибла маленькая девочка. Похожая трагедия случилось в семье из Красноярского края. В сентябре прошлого года отец семейства распылил в доме дихлофос, но из-за несоблюдения мер безопасности, все члены семьи отравились парами ядовитого средства. Четверо детей умерли, а родителей госпитализировали.

Марина Фещенко
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