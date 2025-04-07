Двухлетний мальчик из Киришей попал в больницу, отравившись ядом от тараканов

В Киришском районе Ленинградской области в больницу был доставлен двухлетний ребёнок, который отравился химикатом для борьбы с тараканами из-за невнимательности своей матери. По информации 78.ru, врачи оценивают состояние малыша как тяжёлое.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 6 апреля. В настоящее время полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.