Трамп: Евросоюз ведёт себя «очень-очень плохо», но так больше не будет

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство торговым взаимодействием Соединённых Штатов и Европейского союза. По словам главы Белого дома, Брюссель ведёт себя очень плохо по отношению к Вашингтону. Свои мысли на этот счёт политик озвучил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.