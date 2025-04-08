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7 апреля, 21:43

Трамп: Евросоюз ведёт себя «очень-очень плохо», но так больше не будет

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jimwatson

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jimwatson

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство торговым взаимодействием Соединённых Штатов и Европейского союза. По словам главы Белого дома, Брюссель ведёт себя очень плохо по отношению к Вашингтону. Свои мысли на этот счёт политик озвучил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Европейский союз ведёт себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают… и так не будет», — пообещал Трамп.
«Строгие условия»: Трамп заявил, что страны со всего мира ведут с США переговоры о пошлинах
«Строгие условия»: Трамп заявил, что страны со всего мира ведут с США переговоры о пошлинах

Напомним, что в начале апреля Дональд Трамп анонсировал введение новых таможенных пошлин на все импортируемые в США товары, в том числе и европейские. ЕС выразил сожаление в связи с решением США и заявил, что последствия такого шага станут катастрофическими для всех стран мира.

Антон Голыбин
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