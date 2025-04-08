Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 01:24

Трамп: США, Россия и Украина близки к мирному завершению вооружённого конфликта

Дональд Трамп. Обложка © X / White House

Дональд Трамп. Обложка © X / White House

США, Россия и Украина приближаются к урегулированию вооружённого конфликта, заявил американский лидер Дональд Трамп. Впрочем, Вашингтон недоволен недавними мощными бомбардировками в зоне боевых действий, добавил он в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся [к договорённостям]», — подчеркнул Трамп.

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Днём ранее Трамп вновь осудил удары по территории Украины, призвав Россию остановить атаки. В Кремле ответили, что Владимир Путин тоже выступает за прекращение огня, но сначала нужно решить массу вопросов.

Тимур Хингеев
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