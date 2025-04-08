Трамп: США, Россия и Украина близки к мирному завершению вооружённого конфликта
Дональд Трамп. Обложка © X / White House
США, Россия и Украина приближаются к урегулированию вооружённого конфликта, заявил американский лидер Дональд Трамп. Впрочем, Вашингтон недоволен недавними мощными бомбардировками в зоне боевых действий, добавил он в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся [к договорённостям]», — подчеркнул Трамп.