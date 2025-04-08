Начался штурм последних позиций ВСУ в Курской области
«Северный ветер»: ВС РФ штурмуют приграничные Горналь и Олешню в Курской области
Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio
Группировка «Север» начала штурм двух приграничных населённых пунктов в Курской области, где засели украинские подразделения. В телеграм-канале «Северный ветер» уточнили, что речь идёт о селе Горналь и хуторе Олешня.
«Прямо сейчас наши бесстрашные военнослужащие выбивают противника из последних двух небольших населённых пунктов, находящихся формально под контролем врага в Суджанском приграничье», — рассказали авторы канала.
Также ведутся бои за освобождения ещё одного приграничного населённого пункта в Курской области — Гуево. Администраторы телеграм-канала отмечают, что командование ВСУ продолжает попытки удержать позиции, несмотря на колоссальные потери. Официального подтверждения освобождения села Гуево пока не было.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ предпринимали попытку укрепить линию обороны в приграничных Гуеве и Горнале из-за стремительного наступления ВС РФ. Также уточняется, что паникующее командование ВСУ даже приняло решение перебросить отряд колумбийских наёмников в район урочища Глубокое на границе Курской и Сумской областей.