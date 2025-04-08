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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 09:04

Начался штурм последних позиций ВСУ в Курской области

«Северный ветер»: ВС РФ штурмуют приграничные Горналь и Олешню в Курской области

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Группировка «Север» начала штурм двух приграничных населённых пунктов в Курской области, где засели украинские подразделения. В телеграм-канале «Северный ветер» уточнили, что речь идёт о селе Горналь и хуторе Олешня.

«Прямо сейчас наши бесстрашные военнослужащие выбивают противника из последних двух небольших населённых пунктов, находящихся формально под контролем врага в Суджанском приграничье», — рассказали авторы канала.

Также ведутся бои за освобождения ещё одного приграничного населённого пункта в Курской области — Гуево. Администраторы телеграм-канала отмечают, что командование ВСУ продолжает попытки удержать позиции, несмотря на колоссальные потери. Официального подтверждения освобождения села Гуево пока не было.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ предпринимали попытку укрепить линию обороны в приграничных Гуеве и Горнале из-за стремительного наступления ВС РФ. Также уточняется, что паникующее командование ВСУ даже приняло решение перебросить отряд колумбийских наёмников в район урочища Глубокое на границе Курской и Сумской областей.

Мария Любицкая
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