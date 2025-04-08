Начался штурм последних позиций ВСУ в Курской области

Группировка «Север» начала штурм двух приграничных населённых пунктов в Курской области, где засели украинские подразделения. В телеграм-канале «Северный ветер» уточнили, что речь идёт о селе Горналь и хуторе Олешня.

«Прямо сейчас наши бесстрашные военнослужащие выбивают противника из последних двух небольших населённых пунктов, находящихся формально под контролем врага в Суджанском приграничье», — рассказали авторы канала.