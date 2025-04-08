Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 09:32

Непредсказуемая сила: Во Франции рассказали о новом оружии РФ, которое напугало Запад

L-FRII: Ракетный комплекс РФ «Авангард» является серьёзной угрозой для Запада

Ракетный комплекс «Авангард». Обложка © Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетный комплекс «Авангард». Обложка © Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

На Западе заявили, что в арсенале России имеется оружие, способное удивить противников. В частности, авторы статьи под заголовком «Россия пугает Францию и США самой быстрой ракетой» в издании L-FRII отметили ракетный комплекс «Авангард».

«Он предназначен для преодоления противоракетной обороны противника благодаря своей чрезвычайной скорости и манёвренности. Россия заявила, что эта ракета является самой быстрой в истории и представляет непоправимую угрозу для США, Франции и западных стран», говорится в материале французского издания.

В публикации уточняется, что известные зарубежные системы THAAD и Aegis предназначены для перехвата целей, движущихся по предсказуемой траектории. В то же время ракетный комплекс «Авангард» совершил значительный стратегический прорыв в области ядерного сдерживания, так как способен корректировать свою траекторию и высоту полета. Это делает его атаку практически невозможной для перехвата.

Впервые ракетный комплекс «Авангард» был представлен в 2018 году. Во время демонстрации президент России Владимир Путин сравнил его с метеоритом. Этот комплекс способен преодолевать межконтинентальные расстояния на гиперзвуковой скорости, выдерживая экстремальные температуры от -1600 до 2000 градусов по Цельсию.

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А ранее Life.ru сообщал, что с разрешения Владимира Путина на воду была спущена новая АПЛ «Пермь». Российская многоцелевая атомная подводная лодка относится к четвёртому поколению подводных кораблей. Судно будет вооружено новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В США оценили новейшие многоцелевые подлодки.

Мария Любицкая
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