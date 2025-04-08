На Западе заявили, что в арсенале России имеется оружие, способное удивить противников. В частности, авторы статьи под заголовком «Россия пугает Францию и США самой быстрой ракетой» в издании L-FRII отметили ракетный комплекс «Авангард».

«Он предназначен для преодоления противоракетной обороны противника благодаря своей чрезвычайной скорости и манёвренности. Россия заявила, что эта ракета является самой быстрой в истории и представляет непоправимую угрозу для США, Франции и западных стран», — говорится в материале французского издания.

В публикации уточняется, что известные зарубежные системы THAAD и Aegis предназначены для перехвата целей, движущихся по предсказуемой траектории. В то же время ракетный комплекс «Авангард» совершил значительный стратегический прорыв в области ядерного сдерживания, так как способен корректировать свою траекторию и высоту полета. Это делает его атаку практически невозможной для перехвата.

Впервые ракетный комплекс «Авангард» был представлен в 2018 году. Во время демонстрации президент России Владимир Путин сравнил его с метеоритом. Этот комплекс способен преодолевать межконтинентальные расстояния на гиперзвуковой скорости, выдерживая экстремальные температуры от -1600 до 2000 градусов по Цельсию.