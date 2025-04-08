Хакеры взломали аккаунт премьера Чехии и «атаковали» контингент НАТО близ Калининграда

Утром во вторник аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети X стал жертвой хакерской атаки. Об этом сообщает новостное издание Idnes, ссылаясь на пресс-секретаря правительства Луцию Ешаткову.

В одном из постов, опубликованных хакерами, утверждалось об атаке российских военных на чешское подразделение в районе Калининграда. Также была распространена неверная информация о предполагаемых ответных мерах Чехии на пошлины США. Оба сообщения были оперативно удалены с аккаунта премьера.