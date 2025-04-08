Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 09:24

Хакеры взломали аккаунт премьера Чехии и «атаковали» контингент НАТО близ Калининграда

Аккаунт премьера Чехии Фиалы в соцсети X подвергся хакерской атаке

Премьер-министр Чехии Петр Фиала. Фото © AP/TASS

Премьер-министр Чехии Петр Фиала. Фото © AP/TASS

Утром во вторник аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети X стал жертвой хакерской атаки. Об этом сообщает новостное издание Idnes, ссылаясь на пресс-секретаря правительства Луцию Ешаткову.

В одном из постов, опубликованных хакерами, утверждалось об атаке российских военных на чешское подразделение в районе Калининграда. Также была распространена неверная информация о предполагаемых ответных мерах Чехии на пошлины США. Оба сообщения были оперативно удалены с аккаунта премьера.

«Несмотря на все предпринятые меры безопасности, сегодня утром профиль премьер-министра в сети X был взломан. Сообщение о нападении на чешских военнослужащих не соответствует действительности» , - приводит издание слова Ешатковой.

Российские хакеры взломали сотни тысяч счётчиков ЖКХ на Украине
Российские хакеры взломали сотни тысяч счётчиков ЖКХ на Украине

Ранее хакеры взломали литовский сайт, посвящённый подготовке к экстремальным ситуациям. Кроме того, была совершена масштабная DDoS-атака на социальную сеть X, принадлежащую Илону Маску. В результате этого сайт и приложение были недоступны более 4 часов.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Чехия
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar