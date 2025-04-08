Песков призвал не забывать при диалоге с США о ядерных арсеналах третьих стран

При обсуждении с США вопроса контроля над вооружениями нельзя не учитывать ядерные арсеналы других стран. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы СНВ-4.

По его словам, этот вопрос неоднократно комментировал и лично российский лидер Владимир Путин, и глава МИДа Сергей Лавров, каждый раз подчёркивая необходимость комплексного подхода.

«Наши эксперты говорили об изменившихся условиях, что в нынешней конфигурации, связанной с архитектурой безопасности, конечно же, абстрагироваться от ядерных потенциалов других стран невозможно и обсуждать можно только все в комплексе», — сказал представитель Кремля.