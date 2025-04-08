Песков: Для переговоров с США по СНВ-4 нужен определённый уровень доверия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в настоящее время сложно представить возможность начала переговоров по СНВ-4, поскольку для этого необходимы определенные отношения с США. Он подчеркнул, что «в текущих условиях трудно вообразить старт таких обсуждений».

Представитель Кремля отметил, что для начала переговоров по стратегической безопасности и контролю над вооружениями требуется уровень двусторонних отношений и взаимного доверия.