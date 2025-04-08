Песков: Для переговоров с США по СНВ-4 нужен определённый уровень доверия
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в настоящее время сложно представить возможность начала переговоров по СНВ-4, поскольку для этого необходимы определенные отношения с США. Он подчеркнул, что «в текущих условиях трудно вообразить старт таких обсуждений».
Представитель Кремля отметил, что для начала переговоров по стратегической безопасности и контролю над вооружениями требуется уровень двусторонних отношений и взаимного доверия.
«Это ещё только предстоит восстановить при наличии соответствующей политической воли двух президентов», — добавил он.
Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев выразил убеждение, что урегулирование конфликта вокруг Украины не приведёт к ядерному разоружению в ближайшие десятилетия. А в Кремле в очередной раз призвали к комплексному подходу и заявили, что при обсуждении с США вопроса контроля над вооружениями нельзя не учитывать ядерные арсеналы других стран.