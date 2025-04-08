Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 09:56

Песков заявил о страшнейшем ущербе отношениям РФ и США от администрации Байдена

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Страшнейший ущерб» был нанесён отношениям России и США администрацией предыдущего американского президента Джо Байдена. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность начала переговоров по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-4).

Представитель Кремля отметил, что Москва и нынешняя администрация США прикладывают значительные усилия, чтобы вернуть в рабочее русло отношения.

«И Москва, и Вашингтон прикладывают изрядные усилия для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесён страшнейший ущерб в предыдущие годы, во время предыдущей администрации в Вашингтоне», — указал Песков.

Песков: Для переговоров с США по СНВ-4 нужен определённый уровень доверия
Песков: Для переговоров с США по СНВ-4 нужен определённый уровень доверия

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев выразил уверенность, что урегулирование конфликта вокруг Украины не приведёт к ядерному разоружению в ближайшие десятилетия. В Кремле в очередной раз призвали к комплексному подходу. Также там подчеркнули, что при обсуждении с США вопроса контроля над вооружениями нельзя не учитывать ядерные арсеналы других стран.

Никита Никонов
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