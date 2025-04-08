Песков заявил о страшнейшем ущербе отношениям РФ и США от администрации Байдена

«Страшнейший ущерб» был нанесён отношениям России и США администрацией предыдущего американского президента Джо Байдена. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность начала переговоров по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-4).

Представитель Кремля отметил, что Москва и нынешняя администрация США прикладывают значительные усилия, чтобы вернуть в рабочее русло отношения.