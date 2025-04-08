Песков заявил о страшнейшем ущербе отношениям РФ и США от администрации Байдена
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«Страшнейший ущерб» был нанесён отношениям России и США администрацией предыдущего американского президента Джо Байдена. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность начала переговоров по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-4).
Представитель Кремля отметил, что Москва и нынешняя администрация США прикладывают значительные усилия, чтобы вернуть в рабочее русло отношения.
«И Москва, и Вашингтон прикладывают изрядные усилия для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесён страшнейший ущерб в предыдущие годы, во время предыдущей администрации в Вашингтоне», — указал Песков.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев выразил уверенность, что урегулирование конфликта вокруг Украины не приведёт к ядерному разоружению в ближайшие десятилетия. В Кремле в очередной раз призвали к комплексному подходу. Также там подчеркнули, что при обсуждении с США вопроса контроля над вооружениями нельзя не учитывать ядерные арсеналы других стран.