Минобороны РФ огласило потери ВСУ в день освобождения Гуева под Суджей

В Курской области украинские военные за сутки потеряли более 290 военных, танк и три БТР. Об этом Министерство обороны России сообщает 8 апреля.

Потери ВСУ в Курской области. Фото © Минобороны России

«За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА», — говорится в сообщении.

Общие потери ВСУ составляют более 72760 военных, 405 танков, 331 БМП, 300 БТР, 2260 ББМ, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и семь MLRS американского производства), 26 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и прочей техники (23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабная машина), 2644 автомобиля.