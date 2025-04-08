Российские войска зачищают Гуево от не успевших сбежать солдат ВСУ
Минобороны РФ: Гуево зачищается от не успевших сбежать бойцов ВСУ
Российский военный. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска проводят операцию по выявлению и нейтрализации оставшихся украинских военных в селе Гуево Курской области. По данным ведомства, украинские подразделения не полностью покинули населённый пункт.
«Российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций», — говорится в сообщении министерства.
Ранее сегодня Минобороны РФ подтвердило освобождение Гуево в Курской области. Это стало возможно благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Север». Также сообщалось, что при зачистке населённого пункта наши парни захватили много оружия стран НАТО.