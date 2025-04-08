Российские войска зачищают Гуево от не успевших сбежать солдат ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска проводят операцию по выявлению и нейтрализации оставшихся украинских военных в селе Гуево Курской области. По данным ведомства, украинские подразделения не полностью покинули населённый пункт.

«Российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций», — говорится в сообщении министерства.